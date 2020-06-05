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В воскресенье 7 июня Шевченко подпишет новый контракт с УАФ - СМИ

Национальная сборная Украины
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Соглашение на 2,5 года

В воскресенье 7 июня Шевченко подпишет новый контракт с УАФ - СМИ
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в ближайшее время продлит свой контракт с УАФ.

Как стало известно Sport.ua, наставник сборной Украины поставит подпись под соглашением на 2,5 года.

Состоится данное событие в воскресенье 7 июня на Конгрессе УАФ.

Отметим, что таким образом, новое соглашение Шевченко и УАФ будет действовать до ЧМ-2022, который состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, что чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
sport.ua

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