В воскресенье 7 июня Шевченко подпишет новый контракт с УАФ - СМИ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в ближайшее время продлит свой контракт с УАФ.

Как стало известно Sport.ua, наставник сборной Украины поставит подпись под соглашением на 2,5 года.

Состоится данное событие в воскресенье 7 июня на Конгрессе УАФ.

Отметим, что таким образом, новое соглашение Шевченко и УАФ будет действовать до ЧМ-2022, который состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, что чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.