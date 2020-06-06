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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Тренер вратарей сборной Украины: Люди в Украине приветливые. Но отличаются от испанцев, не такие отрытые

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Бывший вратарь "Реала", а ранее испанец работал тренером голкиперов "Днепра" в 2010-2014 годах

Тренер вратарей сборной Украины: Люди в Украине приветливые. Но отличаются от испанцев, не такие отрытые
Новина українською

Тренер вратарей национальной сборной Украины Педро Харо рассказал о жизни в Украине и о симпатиях в испанском футболе.

- Как Украина? Нравится. Жена и с младшей дочерью жили со мной во время работы в "Днепре", когда я приехал в Украину работать в тренерском штабе Хуанде Рамоса. Город менялся на глазах. В Днепре все строилось в том числе и футбольная инфраструктура. Город боролось за право принять Евро-2012. Жаль, что не смогли победить в конкурсе и уступили Киеву, Харькову и Львову.

В Днепре с семьей жил у набережной. Нам там очень нравилось, была возможность гулять у реки.

В общем города в Украине отличаются. Киев совсем другой. У него своя специфика и особенности. Это уже современное большой город. Есть крупные индустриальные города с высокими домами, являются меньшие со старинными центральными частями

Люди в Украине приветливые. Но они отличаются от испанцев, не так отрытые.

Понравилась украинская кухня. Прежде всего, борщ. Он в Украине особенный. Другие блюда не менее вкусные. Поэтому чувствую себя в Украине комфортно. Уже адаптировался к жизни в стране.

- Какие у вас симпатии в испанском футболе?

- Симпатизирую многим командам. Наблюдаю за "Реал Сосьедад", импонирует "Вильярреал". Очень хочу, чтобы "Кадис" поднялась в Ла Лигу, играл там шесть сезонов. Эта команда заслуживает играть в элите испанского футбола? - сказал Педро Харо.

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В статье: Украина Национальная сборная Украины
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Источник:
Gazeta.ua
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 13:45
Тренер вратарей сборной Украины: Люди в Украине приветливые. Но отличаются от испанцев, не так отрытые (с) ---------------------------------------- лопат мало
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0
-1
Пришта Литин (Киев)
06.06.2020 в 14:21
..тебя, ссу ченого закопать.
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0
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