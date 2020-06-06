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Педро Харо: Андрей Шевченко - очень требовательный тренер, как к футболистам, так и к коллегам

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Каждый осознает, за какой участок работы он отвечает в сборной

Педро Харо: Андрей Шевченко - очень требовательный тренер, как к футболистам, так и к коллегам
Новина українською

Тренер вратарей национальной сборной Украины Педро Харо рассказал о работе с Андреем Шевченко и оценил вратарское мастерство Андрея Пятова.

- Как вам сейчас работается с Андреем Шевченко в сборной Украины?

- Никаких проблем. Шевченко - великий профессионал и очень требовательный тренер, как к футболистам, так и к коллегам. У нас очень хорошее понимание. Каждый осознает, за какой участок работы он отвечает в сборной.

- Андрей Пятов уже более 10 лет основной вратарь "Шахтера" и с 2012 года - главный вратарь сборной Украины. В чем его феномен?

- Он большой профессионал. Хочет постоянно совершенствоваться, становиться сильнее. Мне бы хотелось, чтобы он играл дальше. В середине июня ему только 36, взгляните на Буффона, который в 42 продлевает контракт с "Ювентусом".

С возрастом, как бы ты не хотел, теряются определенные качества. Этот процесс естественный. Но все нивелируется профессиональным подходом и желанием становиться лучше, любовью к своему делу.

Пятов прекрасно играет ногами. Его клуб "Шахтер" использует вратаря для начала атаки, для выхода из прессинга. Большим преимуществом Пятова является то, что он очень хорошо понимает игру, читает игровые моменты. Может предсказать опасный момент у своих ворот и сыграть на опережение. Все эти качества очень важны для каждого вратаря. Кроме того, у него уже огромный авторитет не только в украинском футболе.

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В статье: Андрей Шевченко Андрей Пятов Национальная сборная Украины
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Источник:
Gazeta.ua
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