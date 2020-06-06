Тренер голкиперов сборной Украины: Реал продолжает надеяться на Лунина

Тренер вратарей национальной сборной Украины Педро Харо поделился мыслями насчет перспектив Андрея Лунина в мадридском "Реале".

- Андрей Лунин способен дорасти до основного вратаря "Реала"?

- "Реал" – очень непростой клуб. Мадридцы ставят перед собой высокие задачи. В составе собраны лучшие игроки со всего мира. Давление от прессы и болельщиков большое. Требования от руководства клуба всегда максимальные. Если команда не добивается результата, то игрокам серьезно достается.

Очень важно для игрока "Реала" иметь поддержку и понравится с первых матчей. Они должны полюбить, принять каждого игрока в свою команду.

С Луниным совсем другая ситуация. "Реал" пригласил Лунина как перспективного вратаря. Такие идут в аренду, где должны доказать свою квалификацию, закалиться, адаптироваться, показать себя.

Два года в Испании были переходными для Лунина. В клубах Ла Лиги он так и не смог получить стабильную игровую практику. Рассчитывать на такое доверие, как у более именитого Куртуа, в "Реале ему не приходится.

Только время покажет перспективы на "Сантьяго Бернабеу" для Андрея. "Реал" продолжает на него надеяться. Лунину нужно много работать, чтобы достичь уровня этой команды.

- Ему лучше быть в системе "Реала" запасным вратарем или уйти в аренду для стабильной игровой практики?

- Если он будет вторым вратарем в "Реале", то это будет неплохо для Андрея. Но ему нужно провести определенное количество матчей. Лунину нужно больше играть. Даже если это будет команда уровня Сегунды. Без стабильной игровой практики любому игроку трудно рассчитывать на серьезный прогресс. Вратарю - особенно, – рассказал Харо.