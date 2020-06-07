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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина – Сербия 5:0. Разгрому на Арене Львов уже год

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Один из лучших матчей нашей сборной в истории

Украина – Сербия 5:0. Разгрому на Арене Львов уже год
Новина українською

Ровно год назад, 7 июня 2019-го, сборная Украина выдала один из лучших перфомансов в собственной истории, разгромив команду Сербии со счётом 5:0 в рамках отборочного этапа к Евро.

Украина — Сербия 5:0

Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко (Шепелев, 72), Зинченко, Малиновский — Цыганков, Яремчук (Кравец, 67), Коноплянка (Коваленко, 76).

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спаич, Коларов — Тадич, Гачинович, Максимович, Костич — Льяич (Фейса, 60) — Прийович (Митрович, 53), Йович (Лазович, 72).

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В статье: Украина
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