Ровно год назад, 7 июня 2019-го, сборная Украина выдала один из лучших перфомансов в собственной истории, разгромив команду Сербии со счётом 5:0 в рамках отборочного этапа к Евро.

Украина — Сербия 5:0

Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко (Шепелев, 72), Зинченко, Малиновский — Цыганков, Яремчук (Кравец, 67), Коноплянка (Коваленко, 76).

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спаич, Коларов — Тадич, Гачинович, Максимович, Костич — Льяич (Фейса, 60) — Прийович (Митрович, 53), Йович (Лазович, 72).