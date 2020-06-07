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Тренер вратарей сборной Украины: Нещерет и Трубин - будущее украинского футбола

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Обоим вратарям сейчас по 18 лет

Тренер вратарей сборной Украины: Нещерет и Трубин - будущее украинского футбола
Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Педро Харо рассказал о голкиперах "Динамо" Руслане Нещерете и "Шахтера" Анатолии Трубине.

- Оба вратаря – будущее украинского футбола. Нещерет и Трубин имеют прекрасные вратарские данные от природы.

Должны ежедневной работой совершенствоваться и прогрессировать дальше. Им нужно пройти последовательно путь от успеха в свои клубах до приглашения в национальную команду, – сказал Харо.

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В статье: Руслан Нещерет Анатолий Трубин
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Источник:
Gazeta.ua
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
07.06.2020 в 16:11
Нещерет не знаю, а вот Турбин бревнышко
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