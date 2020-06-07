Тренер вратарей сборной Украины: Нещерет и Трубин - будущее украинского футбола

Тренер вратарей сборной Украины Педро Харо рассказал о голкиперах "Динамо" Руслане Нещерете и "Шахтера" Анатолии Трубине.

- Оба вратаря – будущее украинского футбола. Нещерет и Трубин имеют прекрасные вратарские данные от природы.

Должны ежедневной работой совершенствоваться и прогрессировать дальше. Им нужно пройти последовательно путь от успеха в свои клубах до приглашения в национальную команду, – сказал Харо.