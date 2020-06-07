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Исполком УАФ предложил Шевченко контракт до 31 декабря 2022 года

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Теперь решение за Андреем Николаевичем

Исполком УАФ предложил Шевченко контракт до 31 декабря 2022 года
Новина українською

Исполком УАФ предложил главному тренеру национальной сборной Украины Андрею Шевченко новый контракт.

Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал это событие.

"Только что Исполком проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года", – заявил Андрей Павелко.

В свою очередь наставник сборной так ответил на предложение.

"Мне очень приятно, что Исполком принял решение дать возможность продлить мне и моему тренерскому штабу ещё на два с половиной года контракт. Мы приступим к изучению контракта и, думаю, вскоре с ассоциацией его подпишем. Договорённости уже есть", - рассказал Андрей Шевченко.

Напомним, 43-летний украинец возглавил сборную Украины 15-го июля 2016-го года, сменив на посту Михаила Фоменко.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Андрей Павелко УАФ
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