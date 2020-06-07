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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Андрей Шевченко: Я могу заверить, что остаюсь в сборной

Национальная сборная Украины
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У наставник украинской сборной есть незавершенное дело

Андрей Шевченко: Я могу заверить, что остаюсь в сборной
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию вокруг продлении своего контракта с главной командой страны.

"Я могу заверить, что остаюсь в сборной. У меня с командой незавершенное дело - Евро 2021", - заявил наставник украинской сборной.

Сегодня, Исполком УАФ проголосовал за продление соглашения с Андреем Николаевичем.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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