Национальная сборная Украины
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Андрей Шевченко: Я могу заверить, что остаюсь в сборной
У наставник украинской сборной есть незавершенное дело
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию вокруг продлении своего контракта с главной командой страны.
"Я могу заверить, что остаюсь в сборной. У меня с командой незавершенное дело - Евро 2021", - заявил наставник украинской сборной.
Сегодня, Исполком УАФ проголосовал за продление соглашения с Андреем Николаевичем.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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