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Андрей Шевченко: При лучшем сценарии сборная соберется в сентябре

Национальная сборная Украины
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Коуч сборной Украины также рассказал о продлении контракта

Андрей Шевченко: При лучшем сценарии сборная соберется в сентябре
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире канала "Футбол 1" для передачи "Великий Футбол" поделился мыслями насчет продлении контракта с национальной командой.

"После матча "Шахтера" с "Десной" получилось поехать проведать своих родственников. Рад, что футбол вернулся. Была возможность посетить военный госпиталь. Пройтись по Киеву, пообщаться. Жизнь возвращается, люди начинают улыбаться.

У нас уже все давно было оговорено. Когда закончится контракт, мы договорились с УАФ о продлении. Думаю, это логичное решение как для тренерского штаба, меня, так и для УАФ. Рад оставаться, работать здесь. Есть незаконченный турнир, к нему надо очень хорошо подготовиться.

Лига наций стартует, отбор на ЧМ. Единственное, такая ситуация сложилась. При лучшем сценарии мы соберемся в сентябре, сыграем первые матчи Лиги наций. 9-10 месяцев мы не видели футболистов. Хотелось бы иметь больше времени на общение и работу с командой.

У нас есть все договоренности. Они автоматически вступают, когда подпишем новый контракт на 2,5 года. Ребята будут довольны, что мы остались. Ну это шутка.

Тот же состав остается. У нас команда укомплектована, никаких изменений не будет. Мы за всеми следим, смотрим. Есть наработки, планы. В будущем будем смотреть футболистов, у которых тоже появится шанс попасть в сборную", – рассказал Андрей Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины
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Источник:
"Великий Футбол"
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