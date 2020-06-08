Павелко: Мы понимали, что к Шевченко есть интерес от разных клубов

Вчера на исполкоме УАФ было объявлено о намерении Ассоциации продлить контракт с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко до конца 2022 года. В интервью ТК "Футбол" пролонгацию договора со специалистом прокомментировал президент УАФ Андрей Павелко.

"Игроки и все болельщики сборной Украины уже привыкли к таким эмоциям от выступления нашей национальной сборной. Все это время из-за паузы с коронавирусом мы с Андреем Шевченко обсуждали эту ситуацию и понимали, что есть интерес от разных клубов и других заинтересованных лиц. Однако важно, что от самого Андрея Николаевича никогда не было и намека на то, что он может рассмотреть альтернативный вариант.

Для нас дело чести, что наша сборная начала показывать игру, которая радует наших болельщиков. Не закончен этап, не закончена история и сам Андрей понимает, что важно поддержать игроков в истории становления команды. Мне очень приятно говорить о том, что ни одного слова о дополнительных условиях, которые могли бы препятствовать продлению нашего контракта, я не услышал. Шевченко искренне живет командой.

Мне приятно, что мы быстро договорились, что тренерский штаб идет в два цикла: Евро и чемпионат мира. Условия остались теми же", - сказал Павелко.