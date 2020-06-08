  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. У Шевченко в сборной Украины будет новый итальянский тренер по физподготовке
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Шевченко в сборной Украины будет новый итальянский тренер по физподготовке

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Итальянец, поработавший в Англии

У Шевченко в сборной Украины будет новый итальянский тренер по физподготовке
Новина українською

Итальянский специалист Андреа Аззалин в ближайшее время официально станет помощником Андрея Шевченко в сборной Украины.

Контракт с итальянцем будет подписан в ближайшее время – Аззалин официально подпишет соглашение с УАФ вместе с Андреем Шевченко и остальным тренерским штабом.

Данную информацию подтвердил и глава УАФ Андрей Павелко: "Тренерский штаб остается тот же. Дополнительно привлечем еще одного специалиста из Италии, который работал в Англии. Он усилит тренерский штаб сборной".

Отметим, что информация о том, что Аззалин станет помощником Шевченко появилась еще в феврале этого года. Итальянский специалист даже посещал с Андреем Николаевичем сборы украинских клубов в Турции. Теперь же специалист будет оформлен официально.

Новый тренер сборной специализируется на физической подготовке. Он - выпускник Миланского университета, дипломированный доктор по физической подготовке спортсменов.

Работал со сборной Греции, молодежной сборной Италии, "Монако", "Фулхэмом", "Нантом", а также в "Лестере". В тренерском штабе Раньери вместе с "лисами" побеждал в чемпионате АПЛ в сезоне 2015-2016 годов.

Аззалин - уже третий итальянец в штабе Шевченко после Мальдеры и Тассотти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Андрей Павелко Андреа Аззалин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...