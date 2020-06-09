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Цуриков: Думаю, у меня еще будет шанс получить вызов в сборную

Национальная сборная Украины
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Вингер Днепра-1 восстановился после травмы

Цуриков: Думаю, у меня еще будет шанс получить вызов в сборную
Новина українською

Вингер "Днепра-1" Андрей Цуриков, который недавно восстановился после травмы, в эфире ТК Футбол рассказал о своих шансах получить вызов в сборную Украины.

"Так получилось, что после первого вызова я сразу получил травму и не мог опять поехать на сборы. Сейчас первое, что у меня в голове – восстановить кондиции и вернуть скорость. Когда я это сделаю, думаю, что у меня будет шанс хотя бы поехать на сборы", – сказал футболист.

Напомним, что Цуриков был в заявке национальной команды на матчи Лиги наций против Чехии (2:1) и Словакии (1:0) в 2018 году, однако на поле тогда не выходил.

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В статье: Украина Андрей Цуриков СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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