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Восемь лет со времени последнего легендарного матча Андрея Шевченко-игрока

Национальная сборная Украины
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Украина - Швеция на Евро-2012: 0-1, 1-1, 2-1!

Восемь лет со времени последнего легендарного матча Андрея Шевченко-игрока
Новина українською

В этот день в первом матче группового этапа на домашнем Евро-2012 Украина обыграла Швецию 2:1.

Сборная Украины тогда не вышла из группы, потерпев поражения от Франции (0:2) и Англии (0:1), но в памяти должны оставаться прежде всего победы. А место этой в истории "сине-желтых" - на одном из первых мест.

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Ведь это был еще и бенефис Андрея Шевченко! На гол Златана Ибрагимовича он ответил двумя своими эффектными ударами головой: сначала после паса Андрея Ярмоленко Шева в прыжке "вырос" на целый корпус (!) по сравнению со своими рослыми соперниками. А затем после подачи углового, словно в бильярдист, срезал мяч в ближний угол вратаря шведов.

11 июня 2012

Украина - Швеция 2:1

Голы: Шевченко, 55, 61 - Ибрагимович, 52

Украина: Пятов, Хачериди, Селин, Михалик, Ярмоленко, Коноплянка (Девич, 93), Тимощук, Гусев, Назаренко, Воронин (Ротань, 84), Шевченко (Милевский, 81)

Швеция: Исакссон, Гранквист, Ольссон, Лустиг, Мельберг, Эльм, Ларссон (Вильхельмссон, 68), Чельстрем, Тойвонен (Свенссон, 62), Розенберг (Элмандер, 72), Ибрагимович

Видеообзор матча

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина Швеция Златан Ибрагимович
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