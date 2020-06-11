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Восемь лет со времени последнего легендарного матча Андрея Шевченко-игрока
Украина - Швеция на Евро-2012: 0-1, 1-1, 2-1!
В этот день в первом матче группового этапа на домашнем Евро-2012 Украина обыграла Швецию 2:1.
Сборная Украины тогда не вышла из группы, потерпев поражения от Франции (0:2) и Англии (0:1), но в памяти должны оставаться прежде всего победы. А место этой в истории "сине-желтых" - на одном из первых мест.
Ведь это был еще и бенефис Андрея Шевченко! На гол Златана Ибрагимовича он ответил двумя своими эффектными ударами головой: сначала после паса Андрея Ярмоленко Шева в прыжке "вырос" на целый корпус (!) по сравнению со своими рослыми соперниками. А затем после подачи углового, словно в бильярдист, срезал мяч в ближний угол вратаря шведов.
11 июня 2012
Украина - Швеция 2:1
Голы: Шевченко, 55, 61 - Ибрагимович, 52
Украина: Пятов, Хачериди, Селин, Михалик, Ярмоленко, Коноплянка (Девич, 93), Тимощук, Гусев, Назаренко, Воронин (Ротань, 84), Шевченко (Милевский, 81)
Швеция: Исакссон, Гранквист, Ольссон, Лустиг, Мельберг, Эльм, Ларссон (Вильхельмссон, 68), Чельстрем, Тойвонен (Свенссон, 62), Розенберг (Элмандер, 72), Ибрагимович
Видеообзор матча