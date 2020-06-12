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Шева говорит таксисту: Ну пусть я хромой и кривой, но чего п***ас? Веселая история от Мочанова

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Со времен отбора на ЧМ-2010

Шева говорит таксисту: Ну пусть я хромой и кривой, но чего п***ас? Веселая история от Мочанова
Новина українською

Украинский автомобильный эксперт, в прошлом автогонщик Алексей Мочанов является давним болельщиком "Динамо" и "сине-желтых", дружит со многими футболистами. А в частности с коучем национальной сборной Украины Андреем Шевченко.

Мочанов вспомнил историю с Шевченко, когда тот еще был игроком. Украинцы как раз играли в отборе на ЧМ-2010 и победили в Днепре Англию со счетом 1:0.

Шева не забил пенальти, а Назар [Сергей Назаренко] издалека хорошо "ляпнул". С самолета уже звонит мне Шевченко и говорит, что по прилету сразу валим в "Арену" [ночной клуб в Киеве]. Праздник, такие дела. Говорит: "Давай приезжай". Я быстренько собрался.

Пока приехал, в ведерко для льда уже залили шампанского "Cristaal" и 21-летний "Чивас" [шотландский скотч]. Редкое пойло. И эта «штучка» ходит по кругу. Я отхлебнул немного. А уже всем вокруг весело! И Миле, и Вороне. Шева говорит, мол, поехали тихонько в "Марио" [итальянский ресторан], перекусим, потому что здесь уже реально кипиш.

А он в рубашке, в жилетке и кепке. Мы вышли. Перешли дорогу, махнул рукой, остановилась "Дачия Логан" голубая. А там проехать к светофору на Льва Толстого, а затем 3 светофора вверх к Университету. Говорю: в "Марио". Мне называет цену "50 грн". По тем временам дорого, реально.

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Шева садится сзади, а я впереди. Не успел закрыть дверь, а таксист спрашивает: "Футбол смотрел?". Отвечаю, мол, да. Он говорит: "Шева - инвалид, пенальти не забил, если бы не [Назар] - хана. Как так можно?". Затем о Пазик [жена Шевченко Кристин Пазик] начинает говорить. Я оборачиваюсь, а Андрюха кепку вниз спустил. И это было смешно. А вставить хотя бы слово этом таксисту поганому никак не удается. А он все лепит и лепит. Я ему уже показываю, мол "стоп!". А он продолжает. Все 3 светофора проговорил. И пару раз очень нехорошими словами назвал. Ну, эмоции, болельщик. И переживал еще. Весь разговор был не об игре, не о перспективах, а о незабитом пенальти.

Подъезжаем. Андрей выходит из машины, стучит в окно, таксист, наверное, мог предположить все что угодно, он недавно смотрел телик, там Шевченко не забил пенальти... Я заплатил за проезд и специально обошел спереди, чтобы он не поехал, чтобы посмотреть. Опускает он окно ...А глаза у него больше, чем голова!

Шева говорит: "Ну пусть я косой, пусть я хромой, пусть я кривой, пусть я инвалид, но почему я пи***ас?». Таксист превратился в рыбу-солнце, которую через з***цу надули велосипедным насосом. Он и слова не сказал. Николаевич все же «царь». Я беру эту "шашечку" и даю ему в окно. Я говорю: "Братан, ты, наверное, лучше езжай домой. Потому что там сейчас Миля и Ворона немного отметили. Если ты начнешь о них что-то рассказывать, я реально не хочу, чтобы они сели за убийство.

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В статье: Андрей Шевченко ЧМ-2010 Алексей Мочанов
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Источник:
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Комментарии (2)
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Fata Morgana (Запорожье)
12.06.2020 в 13:05
Когда язык мой - враг мой!
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fcchauka (Днепр)
12.06.2020 в 13:40
Тю на эмоциях можно и не то сказать. Видно сразу что таксист переживает. Эмоции это хорошо, жаль они не поговорили за жизнь) таксисты иногда такие перлы выдают не то что убер сейчас. Эх была романтика.
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