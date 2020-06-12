Шева говорит таксисту: Ну пусть я хромой и кривой, но чего п***ас? Веселая история от Мочанова

Украинский автомобильный эксперт, в прошлом автогонщик Алексей Мочанов является давним болельщиком "Динамо" и "сине-желтых", дружит со многими футболистами. А в частности с коучем национальной сборной Украины Андреем Шевченко.

Мочанов вспомнил историю с Шевченко, когда тот еще был игроком. Украинцы как раз играли в отборе на ЧМ-2010 и победили в Днепре Англию со счетом 1:0.

Шева не забил пенальти, а Назар [Сергей Назаренко] издалека хорошо "ляпнул". С самолета уже звонит мне Шевченко и говорит, что по прилету сразу валим в "Арену" [ночной клуб в Киеве]. Праздник, такие дела. Говорит: "Давай приезжай". Я быстренько собрался. Пока приехал, в ведерко для льда уже залили шампанского "Cristaal" и 21-летний "Чивас" [шотландский скотч]. Редкое пойло. И эта «штучка» ходит по кругу. Я отхлебнул немного. А уже всем вокруг весело! И Миле, и Вороне. Шева говорит, мол, поехали тихонько в "Марио" [итальянский ресторан], перекусим, потому что здесь уже реально кипиш. А он в рубашке, в жилетке и кепке. Мы вышли. Перешли дорогу, махнул рукой, остановилась "Дачия Логан" голубая. А там проехать к светофору на Льва Толстого, а затем 3 светофора вверх к Университету. Говорю: в "Марио". Мне называет цену "50 грн". По тем временам дорого, реально.

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