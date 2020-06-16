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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Назовите игроков сборной Украины, которые принимали участие в Чемпионате мира 2006. КВИЗ

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

23 фамилии за четыре минуты

Назовите игроков сборной Украины, которые принимали участие в Чемпионате мира 2006. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Июнь - это традиционно пора для крупных футбольных турниров с участием сборных. 14 лет назад национальная команда Украины впервые приняла участие в Мундиале - на Чемпионате мира в Германии сине-желтые под руководством Олега Блохина дошли до четвертьфинала. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить заявку того варианта сборной, пройдя наш тест. За четыре минуты вам нужно назвать 23 игрока, которые попали в финальную заявку на ЧМ. В левой колонке вы найдете подсказку - позицию и клуб футболиста. В правой будут появляться указанные вами фамилии. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

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В статье: Национальная сборная Украины квиз от UA-Футбол
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