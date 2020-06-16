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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Филиппов: Каждый день работаю ради дебюта в сборной

Национальная сборная Украины
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Форвард надеется, что тренерский штаб заметит его работу и достижения

Филиппов: Каждый день работаю ради дебюта в сборной
Новина українською

Нападающий "Десны" Александр Филиппов, который является одним из лидеров бомбардирской гонки УПЛ нынешнего сезона (15 голов) в эфире ТК "Футбол" рассказал, что мечтает о вызове в сборную Украины.

"Конечно, я хочу этого вызова. Я жду его и работаю ради дебюта в сборной каждый день, каждую тренировку. А там уже тренерскому составу выбирать, кто на данный момент будет лучше готов и подходит под систему игры сборной.

Я буду делать все от себя зависящее каждый день и на каждой тренировке. Надеюсь, что когда-то дебютирую за сборную. Хочется, чтобы это случилось в ближайшее время", - закончил Александр Филиппов.

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В статье: Украина Десна (Чернигов) Александр Филиппов
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Источник:
ТК Футбол

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