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Филиппов: Каждый день работаю ради дебюта в сборной
Форвард надеется, что тренерский штаб заметит его работу и достижения
Нападающий "Десны" Александр Филиппов, который является одним из лидеров бомбардирской гонки УПЛ нынешнего сезона (15 голов) в эфире ТК "Футбол" рассказал, что мечтает о вызове в сборную Украины.
"Конечно, я хочу этого вызова. Я жду его и работаю ради дебюта в сборной каждый день, каждую тренировку. А там уже тренерскому составу выбирать, кто на данный момент будет лучше готов и подходит под систему игры сборной.
Я буду делать все от себя зависящее каждый день и на каждой тренировке. Надеюсь, что когда-то дебютирую за сборную. Хочется, чтобы это случилось в ближайшее время", - закончил Александр Филиппов.
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