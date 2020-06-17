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УЕФА утвердил расписание матчей ЕВРО-2020. Украина стартует 13 июня
Финал назначен на 11 июля
Исполнительный комитет УЕФА утвердил новое расписание матче ЕВРО-2020, которое пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Матчи пройдут в 12-ти городах Европы, которые подтвердили свои намерения принять турнир.
Расписание матчей Евро-2020 в группе С, где будет выступать сборная Украины:
13.06.2021 (воскресенье)
Австрия - победитель плей-офф (Будапешт, 19.00)
Нидерланды - Украина (Амстердам, 22.00)
17.06.2021 (четверг)
Украина - победитель плей-офф (Бухарест, 16.00)
Нидерланды - Австрия (Амстердам, 22.00)
21.06.2021 (понедельник)
победитель плей-офф - Нидерланды (Амстердам, 19.00)
Украина - Австрия (Бухарест, 19.00)
Финал Евро-2020 состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 11 июля 2021 (22.00).