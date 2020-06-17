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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА утвердил расписание матчей ЕВРО-2020. Украина стартует 13 июня

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Финал назначен на 11 июля

УЕФА утвердил расписание матчей ЕВРО-2020. Украина стартует 13 июня
Новина українською

Исполнительный комитет УЕФА утвердил новое расписание матче ЕВРО-2020, которое пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Матчи пройдут в 12-ти городах Европы, которые подтвердили свои намерения принять турнир.

Расписание матчей Евро-2020 в группе С, где будет выступать сборная Украины:

13.06.2021 (воскресенье)

Австрия - победитель плей-офф (Будапешт, 19.00)

Нидерланды - Украина (Амстердам, 22.00)

17.06.2021 (четверг)

Украина - победитель плей-офф (Бухарест, 16.00)

Нидерланды - Австрия (Амстердам, 22.00)

21.06.2021 (понедельник)

победитель плей-офф - Нидерланды (Амстердам, 19.00)

Украина - Австрия (Бухарест, 19.00)

Финал Евро-2020 состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 11 июля 2021 (22.00).

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В статье: Украина УЕФА
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