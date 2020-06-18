До конца года национальная сборная Украины проведет два товарищеских матча

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил телеканалу Футбол, что для национальной сборной Украины до конца 2020 года кроме Лиги наций предусмотрено и две даты для товарищеских матчей.

По одной дате в октябре и ноябре [8 октября и 12 ноября] у нас есть на товарищеские матчи.

Это дать плей-офф Евро-2020 - для команд, которые еще не квалифицировались. Мы же отобрались, а потому можем провести два спарринга.