Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
До конца года национальная сборная Украины проведет два товарищеских матча
Есть две даты от УЕФА
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил телеканалу Футбол, что для национальной сборной Украины до конца 2020 года кроме Лиги наций предусмотрено и две даты для товарищеских матчей.
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По одной дате в октябре и ноябре [8 октября и 12 ноября] у нас есть на товарищеские матчи.
Это дать плей-офф Евро-2020 - для команд, которые еще не квалифицировались. Мы же отобрались, а потому можем провести два спарринга.
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Источник:Футбол News
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