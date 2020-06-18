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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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До конца года национальная сборная Украины проведет два товарищеских матча

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Есть две даты от УЕФА

До конца года национальная сборная Украины проведет два товарищеских матча
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил телеканалу Футбол, что для национальной сборной Украины до конца 2020 года кроме Лиги наций предусмотрено и две даты для товарищеских матчей.

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По одной дате в октябре и ноябре [8 октября и 12 ноября] у нас есть на товарищеские матчи.

Это дать плей-офф Евро-2020 - для команд, которые еще не квалифицировались. Мы же отобрались, а потому можем провести два спарринга.

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В статье: Украина Товарищеский матч Андрей Павелко
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Источник:
Футбол News

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