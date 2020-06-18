Назовите состав Украины на Евро-2012. КВИЗ

Восемь лет назад сборная Украины впервые сыграла на континентальном первенстве. Да еще и в качестве хозяев. И хотя преодолеть групповой этап команде Блохина не удалось, эмоций тот турнир принес немало. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить, кого именно Олег Владимирович выбрал, чтобы защищать честь флага на домашнем Евро. За четыре минуты вам нужно указать фамилии 23-х игроков, которые попали в заявку Украины. В левой колонке вы найдете подсказку - клуб, за который выступал футболист, и его позицию. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках.