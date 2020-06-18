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Национальная сборная Украины

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УЕФА утвердил процедуру жеребьевки и схему европейского отборочного турнира на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
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10 групп, два раунда плей-офф, матчи с марта 2021 по март 2022

УЕФА утвердил процедуру жеребьевки и схему европейского отборочного турнира на ЧМ-2022
Новина українською

Исполнительный комитет УЕФА, утвердил процедуру жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 в европейской зоне. Теперь решение должно быть ратифицировано со стороны ФИФА.

Отбор ЧМ-2022 в европейской зоне, где будут разыгрываться 13 путевок, должен стартовать в марте 2021, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022-го.

О месте и времени церемонии жеребьевки квалификационных соревнований будет объявлено позже.

Все 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, сыграют в классическом двухкруговом турнире в 10-ти группах (пять - по шесть команд и пять - по пять). Перед жеребьевкой участники будут разделены на 6 корзин согласно рейтингу ФИФА (по состоянию на 18.11.2020).

По итогам группового раунда 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022.

10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в первой двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в плей-офф, который будет состоять из двух этапов. В первом этапе 12 участников сначала в стыковых матчах определят шесть сильнейших, а затем во втором раунде – тройку, которая и квалифицируется на ЧМ.

Для отборочных матчей предусмотрено 10 окон с марта по ноябрь 2021 года.

Также напомним, что чемпионат мира будет проходить в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022.

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В статье: Украина УЕФА
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Источник:
УАФ

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