Сегодня годовщина первой победы сборной Украины на Чемпионате мира. ВИДЕО

Мундиаль 2006 года - исторический для Украины. Именно тогда сине-желтые впервые приняли участие в финальной части мирового форума - впервые проиграли, впервые украинский игрок получил удаление, впервые забили, в конце концов впервые победили.

Ровно 14 лет назад - 19 июня 2006-го - команда Олега Блохина сыграла против сборной Саудовской Аравии. После сокрушительного поражения от Испании в стартовом туре сине-желтые не имели права на ошибку, чтобы сохранить шансы на плей-офф. И украинская команда оправдала ожидания.

Уже на четвертой минуте Андрей Русол открыл счет, удачно подключившись к угловому. Еще до перерыва Сергей Ребров удвоил преимущество невероятным дальним ударом. А сразу после перерыва Андрей Шевченко снял вопрос о победителе. До завершения матча Максим Калиниченко забил еще и четвертый мяч.

Уже потом Украина победит Тунис и успешно пройдет первый раунд плей-офф, а в четвертьфинале уступит будущим чемпионам мира итальянцам.

Чемпионат мира 2006

19 июня. Германия. Гамбург. АОЛ-Арена

Саудовская Аравия - Украина 0:4

Голы: Русол 4, Ребров 36, Шевченко 46, Калиниченко 84