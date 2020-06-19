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Национальная сборная Украины

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Сегодня годовщина первой победы сборной Украины на Чемпионате мира. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Команда Блохина сделала первый шаг к восьмерке сильнейших на планете

Сегодня годовщина первой победы сборной Украины на Чемпионате мира. ВИДЕО
UA-Футбол
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Мундиаль 2006 года - исторический для Украины. Именно тогда сине-желтые впервые приняли участие в финальной части мирового форума - впервые проиграли, впервые украинский игрок получил удаление, впервые забили, в конце концов впервые победили.

Ровно 14 лет назад - 19 июня 2006-го - команда Олега Блохина сыграла против сборной Саудовской Аравии. После сокрушительного поражения от Испании в стартовом туре сине-желтые не имели права на ошибку, чтобы сохранить шансы на плей-офф. И украинская команда оправдала ожидания.

Уже на четвертой минуте Андрей Русол открыл счет, удачно подключившись к угловому. Еще до перерыва Сергей Ребров удвоил преимущество невероятным дальним ударом. А сразу после перерыва Андрей Шевченко снял вопрос о победителе. До завершения матча Максим Калиниченко забил еще и четвертый мяч.

Уже потом Украина победит Тунис и успешно пройдет первый раунд плей-офф, а в четвертьфинале уступит будущим чемпионам мира итальянцам.

Чемпионат мира 2006
19 июня. Германия. Гамбург. АОЛ-Арена
Саудовская Аравия - Украина 0:4
Голы: Русол 4, Ребров 36, Шевченко 46, Калиниченко 84

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В статье: Андрей Шевченко Максим Калиниченко Сергей Ребров Национальная сборная Украины День в истории
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