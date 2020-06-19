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Павелко: Вопрос о совмещении Шевченко работы в клубе и сборной никогда не обсуждался и никогда не будет подыматься

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Ближайшие 2,5 года Шева будет работать только в сборной

Павелко: Вопрос о совмещении Шевченко работы в клубе и сборной никогда не обсуждался и никогда не будет подыматься
Новина українською

Андрей Шевченко, который в начале июня продлил контракт с УАФ до 2022 года, не сможет совмещать работу в сборной Украины и тренировать клуб. Об этом в комментарии ТК "Футбол" заявил президент организации Андрей Павелко.

"Думаю, очень тяжело сейчас найти специалиста, который совмещает работу и в клубе, и в сборной. Раньше такая мода была, но сейчас все понимают, что тренерский штаб должен работать в одной задаче, не разделять ее на клубную и работу в сборной.

Так что этот вопрос никогда даже не обсуждался и никогда не будет подыматься", - заявил Павелко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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