Павелко: Вопрос о совмещении Шевченко работы в клубе и сборной никогда не обсуждался и никогда не будет подыматься

Андрей Шевченко, который в начале июня продлил контракт с УАФ до 2022 года, не сможет совмещать работу в сборной Украины и тренировать клуб. Об этом в комментарии ТК "Футбол" заявил президент организации Андрей Павелко.

"Думаю, очень тяжело сейчас найти специалиста, который совмещает работу и в клубе, и в сборной. Раньше такая мода была, но сейчас все понимают, что тренерский штаб должен работать в одной задаче, не разделять ее на клубную и работу в сборной.

Так что этот вопрос никогда даже не обсуждался и никогда не будет подыматься", - заявил Павелко.