Шевченко: Я многому научился у Жозе Моуриньо

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал интервью The Athletic, в котором рассказал о результатах своей работы с национальной командой, а также о тренерских качествах Анчелотти, Лэмпарда, Моуриньо и Лобановского.

В начале интервью автор The Athletic Джеймс Хорнкастл и Андрей Шевченко перечисляют экс-футболистов Анчелотти “Милана”, которые стали тренерами после окончания карьеры. Помимо самого Шевченко, можно назвать Гаттузо, Пиппо Индзаги, Несту, Оддо, Брокки, Зеедорфа, Креспо, недавно легендарную школу тренеров в Коверчано закончил Андреа Пирло.

“Думаю, что каждый, кто работал с Анчелотти, взял кое-что у него. Работа с ним была своего рода ритуалом посвящения”, – говорит Шевченко. “У нас было много умных футболистов, дело было не только в качестве”. Шевченко вспоминает тренировки Анчелотти: “Карло требовал, чтобы мы не расслаблялись. Тренировки были жесткими, состязательными. Играть матчи Серии А было легче. Скорее ты мог получить травму на тренировке, чем в игре”.

О выборе Мауро Тассотти и прогрессе сборной Украины

“Когда я начал тренировать, в первую очередь я хотел сделать Мауро Тассотти своим помощником. Я много разговаривал с Галлиани и Берлускони и сделал все, что Мауро работал рядом со мной.

Мы были в одной группе с чемпионом Европы и не проиграли ни одного матча в квалификации. Это было очень хорошее время для нас, страна жила положительными эмоциями, которые дарила ей сборная.

На своей первой пресс-конференции я сказал: “Мы изменим наш стиль игры”. Мы слишком много играли на контратаках. Не могу сказать, что мы были предсказуемыми, но структура игры была совсем другой. Мы хотели научить сборную контролировать игру через владение, и сделать так, чтобы она создавала много моментов. И мы этого добились”.

О Фрэнке Лэмпарде

“Я думаю, что Фрэнк Лэмпард заслуживает хвалебных отзывов. Знаете почему? Он смелый, очень смелый. У Фрэнка в основе “Челси” играют дети. И он в них верит”.

О Жозе Моуриньо и умении переломить ход игры

“Я многому научился у Моуриньо. Он интересно управлял командой. Он всегда умел выжать максимум из минимума (Шевченко с Хорнкастлом вспомнили матч Лиги чемпионов 2009/10, когда “Интер” португальца переиграл “Динамо” с Шевченко в Киеве (2:1), забив два гола на 86-й и 89-й минутах). В этом его особенность. Всегда нужно верить. Игру можно перевернуть в последнюю секунду. Есть много таких примеров, например “Манчестер Юнайтед” против “Баварии” в 1999 году. Всего две минуты изменили все. Это психология больших команд. Когда ты управляешь топ-футболистами, они должны верить, что игру можно изменить за десять секунд. Если ты в это веришь, то можешь выиграть Лигу чемпионов в добавленное время. К примеру “Реал” Карло Анчелотти (Шевченко имеет в виду финал Лиги чемпионов-2014 – прим.ред.). В таких моментах проявляется величие футбола, но для этого нужно иметь правильный менталитет”.

О Валерии Лобановском

“Лобановский для меня скорее был учителем, чем отцом. Я слушал его с раскрытым ртом, взвешивая каждое слово. Он сильно на меня повлиял. Он был очень дисциплинированным, очень умным человеком. Он был интересен во всем.

При встречах в национальной сборной, когда я уже играл за “Милан”, мы разговаривали по четыре-пять часов в его кабинете. Он просил меня делать заметки о тренировочных занятиях “Милана”. Он очень интересовался развитием тренерской мысли в Италии.

Лобановский строил все на статистике, в этом он был первопроходцем. Цифры никогда не врут. Ты мог иметь свое мнение об игре, но цифры на бумаге говорили о другом. Он опередил свое время на 40 лет”.