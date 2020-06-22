Валерий Бондарь: Был бы на седьмом небе от счастья, если бы меня вызвали в сборную

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в эфире ТК "Футбол" изъявил желание попасть в национальную сборную Украины.

"Попасть в национальную сборную – это мечта любого футболиста. Тем более под руководством Андрея Николаевича Шевченко, его ассистентов и помощников. Я был бы на седьмом небе от счастья, если бы меня вызвали.

Евро с Украиной или Лига чемпионов с "Шахтером"? Наверное, Евро со сборной. Там собраны только ребята из Украины, а противостоишь лучшим командам мира и Европы. Это очень почетно и приятно", – сказал Бондарь.