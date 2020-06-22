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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Валерий Бондарь: Был бы на седьмом небе от счастья, если бы меня вызвали в сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Молодой защитник Шахтера мечтает о сборной

Валерий Бондарь: Был бы на седьмом небе от счастья, если бы меня вызвали в сборную
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в эфире ТК "Футбол" изъявил желание попасть в национальную сборную Украины.

"Попасть в национальную сборную – это мечта любого футболиста. Тем более под руководством Андрея Николаевича Шевченко, его ассистентов и помощников. Я был бы на седьмом небе от счастья, если бы меня вызвали.

Евро с Украиной или Лига чемпионов с "Шахтером"? Наверное, Евро со сборной. Там собраны только ребята из Украины, а противостоишь лучшим командам мира и Европы. Это очень почетно и приятно", – сказал Бондарь.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.06.2020 в 16:30
У зв'язку з чим, з тим що кріт?
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