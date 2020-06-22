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Филиппов: Хочется поиграть в Лиге чемпионов и быть полезным сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард Десны не скрывает своих амбициозных намерений

Филиппов: Хочется поиграть в Лиге чемпионов и быть полезным сборной Украины
Новина українською

Нападающий "Десны" Александр Филиппов, который является одним из лидеров бомбардирской гонки УПЛ нынешнего сезона (15 голов) в эфире ТК "Футбол" рассказал, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов и за сборную Украины.

"Хочется поиграть в Лиге чемпионов. Понимаю, что это будет тяжело, но как бы там не было...

Хотелось бы и дебютировать за сборную Украины. Даже не для того, чтобы выйти раз на 10 минут с какой-то командой и сказать "Фух, я дебютировал". Нет, хочу быть нужным своей стране, показывать тот уровень футбола и расти. Тогда я буду доволен" , - сказал Филиппов.

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В статье: Украина Десна (Чернигов) Александр Филиппов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.06.2020 в 18:09
вместо КОНО он сейчас полный 0--есть ещё Коваленко
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