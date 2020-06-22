Филиппов: Хочется поиграть в Лиге чемпионов и быть полезным сборной Украины

Нападающий "Десны" Александр Филиппов, который является одним из лидеров бомбардирской гонки УПЛ нынешнего сезона (15 голов) в эфире ТК "Футбол" рассказал, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов и за сборную Украины.

"Хочется поиграть в Лиге чемпионов. Понимаю, что это будет тяжело, но как бы там не было...

Хотелось бы и дебютировать за сборную Украины. Даже не для того, чтобы выйти раз на 10 минут с какой-то командой и сказать "Фух, я дебютировал". Нет, хочу быть нужным своей стране, показывать тот уровень футбола и расти. Тогда я буду доволен" , - сказал Филиппов.