В этот день, 14 лет назад, сборная Украины в серии пенальти обыграла Швейцарию и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2006

ЧМ-2006 в Германии остается, пожалуй, самым памятным турниром для украинских болельщиков.

Тогда команда Блохина, начав группу с поражения от Испании (0:4), смогла благодаря победам над Саудовской Аравией (4:0) и Тунисом (1:0) выйти в 1/8 финала, где украинцам противостояла Швейцария.

Матч со Швейцарией нельзя назвать выдающимся – команды не смогли за 120 минут забить голов и перевели дело в серию пенальти. Где украинцы забили трижды (Милевский, Ребров, Гусев), а Швейцария ни разу не сумела поразить ворота Александра Шовковского.