  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. В этот день, 14 лет назад, сборная Украины в серии пенальти обыграла Швейцарию и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2006
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В этот день, 14 лет назад, сборная Украины в серии пенальти обыграла Швейцарию и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2006

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Было время

В этот день, 14 лет назад, сборная Украины в серии пенальти обыграла Швейцарию и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2006
Новина українською

ЧМ-2006 в Германии остается, пожалуй, самым памятным турниром для украинских болельщиков.

Тогда команда Блохина, начав группу с поражения от Испании (0:4), смогла благодаря победам над Саудовской Аравией (4:0) и Тунисом (1:0) выйти в 1/8 финала, где украинцам противостояла Швейцария.

Матч со Швейцарией нельзя назвать выдающимся – команды не смогли за 120 минут забить голов и перевели дело в серию пенальти. Где украинцы забили трижды (Милевский, Ребров, Гусев), а Швейцария ни разу не сумела поразить ворота Александра Шовковского.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...