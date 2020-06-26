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УЕФА утвердил календарь Лиги наций. Украина начнет и завершит группу матчами с Швейцарией
Первый матч - 3 сентября
Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание матчей Лиги наций сезона 2020/21.
Сборная Украины начнет свой путь 3 сентября домашним матчем против Швейцарии, а завершит группу 17 ноября выездным поединком с теми же швейцарцами.
Календарь матчей с участием сборной Украины:
Тур 1
3 сентября
21:45 – Украина – Швейцария
Тур 2
6 сентября
21:45 – Испания – Украина
Тур 3
10 октября
21:45 – Украина – Германия
Тур 4
13 октября
21:45 – Украина - Испания
Тур 5
14 ноября
21:45 – Германия - Украина
Тур 6
17 ноября
21:45 – Швейцария - Украина
Напомним, что данный турнир станет отборочным раундом квалификации ЧМ-2022.
Также четыре победителя групп лиги А сыграют в финальной стадии, а победители своих групп в низших лигах повысятся в классе, в то время как команда, занявшая последнее место в квартете, опустится лигой ниже.