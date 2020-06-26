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Национальная сборная Украины

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УЕФА утвердил календарь Лиги наций. Украина начнет и завершит группу матчами с Швейцарией

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Первый матч - 3 сентября

УЕФА утвердил календарь Лиги наций. Украина начнет и завершит группу матчами с Швейцарией
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Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание матчей Лиги наций сезона 2020/21.

Сборная Украины начнет свой путь 3 сентября домашним матчем против Швейцарии, а завершит группу 17 ноября выездным поединком с теми же швейцарцами.

Календарь матчей с участием сборной Украины:

Тур 1

3 сентября

21:45 – Украина – Швейцария

Тур 2

6 сентября

21:45 – Испания – Украина

Тур 3

10 октября

21:45 – Украина – Германия

Тур 4

13 октября

21:45 – Украина - Испания

Тур 5

14 ноября

21:45 – Германия - Украина

Тур 6

17 ноября

21:45 – Швейцария - Украина

Напомним, что данный турнир станет отборочным раундом квалификации ЧМ-2022.

Также четыре победителя групп лиги А сыграют в финальной стадии, а победители своих групп в низших лигах повысятся в классе, в то время как команда, занявшая последнее место в квартете, опустится лигой ниже.

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В статье: Украина Германия Испания Швейцария
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Источник:
УЕФА

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