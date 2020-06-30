Кипер сборной Швейцарии на ЧМ-2006: После того, как отбил пенальти Шевченко, думал, что возьму все

Паскаль Цубербюлер, вратарь сборной Швейцарии на чемпионате мира 2006 года, вспомнил матч 1/8 финала с Украиной, в котором основное время закончилось со счетом 0:0, а в серии пенальти "сине-желтые" одержали победу.

Чемпионат мира 2006 года был просто невероятным. Даже если вспоминать, как мы тогда вылетели от сборной Украины. Я горжусь, что на том чемпионате мира не пропустил ни одного мяча с игры. Это особое ощущение для голкипера.

В групповом раунде Швейцария сыграла 0:0 с Францией, обыграла Того и Южную Корею с одинаковым счетом 2:0.

Сборная Украины была очень организованной командой. За ними было начало игры. С украинцами было иначе, чем с Южной Кореей или Того, которые просто выбивали мяч вперед и бежали. Я очень хорошо помню сборную Украины, особенно моего коллегу Шовковского. Он был легендой, это несомненно. Что уж говорить о Шевченко и Воронине? Это была прекрасная украинская сборная, даже не сомневайтесь. Серия пенальти? Я об этом не люблю говорить. Но после того, как взял удар Шевченко, подумал, что смогу отбить все. Если я засейвил первый, то потяну все. Но ...этого не произошло.

Отметил Цубербюлер Артема Милевского, который забил последний пенальти в серии "паненкой".

Когда Милевский забил "паненку" ...Для этого надо иметь серьезную уверенность, чтобы сделать это на чемпионате мира в серии 11-метровых! Это, конечно, фантастика, иметь таких игроков в своей команде.

Паскаль называет битвой "грандиозной" и радуется, что играл против такого сильного соперника как Украина.