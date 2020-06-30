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Милевский не мог поверить, что Блохин выпустит его на матч 1/8 финала ЧМ-2006
Пока тот не позвал
Артем Милевский, экс-форвард национальной сборной Украины, вспомнил свои выступления в составе сине-желтых на чемпионате мира 2006 года.
Шовковский, Несмачный, Ващук, Гусев, Тимощук, Воронин, Шева [Шевченко], пацаны из "Днепра" - Шелаев, Калиниченко, Русол. А еще Ребруха [Сергей Ребров]. Не знаю, сколько могу перечислять тех замечательных ребят, с которыми я провел то время.
Вспомнил Артем поединок со Швейцарией.
Когда Андрей Воронин "сломался", [Олег] Владимирович [Блохин] уже махал мне: "Давай, давай, давай, выходи на дополнительное время".
Я конечно не ожидал такого поворота событий ...А потом начался ад, которое длился 30 минут!
Артему вспомнили удар "паненкой" в серии пенальти и спросили, хотел ли бы он переиграть тот матч со швейцарцами.
"Паненкой" сегодня я бы точно уже не ударил, потому переигрывать тот поединок не вижу смысла.
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