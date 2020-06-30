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Милевский не мог поверить, что Блохин выпустит его на матч 1/8 финала ЧМ-2006

Национальная сборная Украины
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Пока тот не позвал

Милевский не мог поверить, что Блохин выпустит его на матч 1/8 финала ЧМ-2006
Новина українською

Артем Милевский, экс-форвард национальной сборной Украины, вспомнил свои выступления в составе сине-желтых на чемпионате мира 2006 года.

Шовковский, Несмачный, Ващук, Гусев, Тимощук, Воронин, Шева [Шевченко], пацаны из "Днепра" - Шелаев, Калиниченко, Русол. А еще Ребруха [Сергей Ребров]. Не знаю, сколько могу перечислять тех замечательных ребят, с которыми я провел то время.

Вспомнил Артем поединок со Швейцарией.

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Когда Андрей Воронин "сломался", [Олег] Владимирович [Блохин] уже махал мне: "Давай, давай, давай, выходи на дополнительное время".

Я конечно не ожидал такого поворота событий ...А потом начался ад, которое длился 30 минут!

Артему вспомнили удар "паненкой" в серии пенальти и спросили, хотел ли бы он переиграть тот матч со швейцарцами.

"Паненкой" сегодня я бы точно уже не ударил, потому переигрывать тот поединок не вижу смысла.

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В статье: Артем Милевский Украина Швейцария ЧМ-2006 Чемпионат мира 2006
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Источник:
Профутбол

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