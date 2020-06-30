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Национальная сборная Украины

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Украина предложит Франции и Польши две даты товарищеских матчей - СМИ

Национальная сборная Украины
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Октябрь и ноябрь

Украина предложит Франции и Польши две даты товарищеских матчей - СМИ
Новина українською

Сборная Украины может провести товарищеские матчи с Францией и Польшей до конца 2020 года.

В случае успешных переговоров, сообщает SportArena, товарищеский матч с Францией состоится 7 октября, а встреча с Польшей - 11 ноября.

Читайте такжеДо конца года национальная сборная Украины проведет два товарищеских матча

Напомним, что эти матчи должны были состояться в первой половине этого года, однако были отменены из-за пандемии коронавируса.

Евро-2020, к которому Украина должна была готовиться через товарищеские матчи, также перенесен на 2021 год. Там команда Андрея Шевченко должна сыграть в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник должен определиться в плей-офф.

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В статье: Украина Франция Польша Товарищеский матч Евро-2020 Контрольный матч товарищеские матчи спарринг
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Источник:
SportArena

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