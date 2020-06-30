Украина предложит Франции и Польши две даты товарищеских матчей - СМИ

Сборная Украины может провести товарищеские матчи с Францией и Польшей до конца 2020 года.

В случае успешных переговоров, сообщает SportArena, товарищеский матч с Францией состоится 7 октября, а встреча с Польшей - 11 ноября.

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Напомним, что эти матчи должны были состояться в первой половине этого года, однако были отменены из-за пандемии коронавируса.

Евро-2020, к которому Украина должна была готовиться через товарищеские матчи, также перенесен на 2021 год. Там команда Андрея Шевченко должна сыграть в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник должен определиться в плей-офф.