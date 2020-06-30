  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Выжженная земля. Так Шовковский вспоминает один из самых известных моментов своей карьеры
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Выжженная земля. Так Шовковский вспоминает один из самых известных моментов своей карьеры

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Игра со швейцарцами

Выжженная земля. Так Шовковский вспоминает один из самых известных моментов своей карьеры
Новина українською

Александр Шовковский, легендарный украинский вратарь, а сегодня ассистент наставника национальной сборной Украины Андрея Шевченко, вспомнил чемпионат мира 2006 года - матч 1/8 со Швейцарией.

Не могу сказать, что наша команда была тактически сильно подкованной или владела многими рисунками построения игры. Но как команда она была феноменальной!

Пенальти со Швейцарией - это выжженная земля за эмоциональным состоянием.

Читайте такжеПятов: В 2006 году отмечал День рождения на ЧМ. После победы над Швейцарией Блохин сказал, что это – подарок для меня

Эмоций в момент удара не было. Было четкое восприятие и энергетический контакт с игроком, который бьет. Я понимал, ЧТО ИМЕННО он хочет бить и как будет это делать. И я использовал это состояние в свою пользу.

Напомним, что тогда Александр отразил все 3 пенальти и стал первым в мире вратарем, который в послематчевой серии не пропустил ни одного 11-метрового.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский Украина Швейцария ЧМ-2006 Чемпионат мира 2006
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
30.06.2020 в 15:13
Очень бледный цвет курсива. Издеваетесь?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...