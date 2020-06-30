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Выжженная земля. Так Шовковский вспоминает один из самых известных моментов своей карьеры
Игра со швейцарцами
Александр Шовковский, легендарный украинский вратарь, а сегодня ассистент наставника национальной сборной Украины Андрея Шевченко, вспомнил чемпионат мира 2006 года - матч 1/8 со Швейцарией.
Не могу сказать, что наша команда была тактически сильно подкованной или владела многими рисунками построения игры. Но как команда она была феноменальной!
Пенальти со Швейцарией - это выжженная земля за эмоциональным состоянием.
Эмоций в момент удара не было. Было четкое восприятие и энергетический контакт с игроком, который бьет. Я понимал, ЧТО ИМЕННО он хочет бить и как будет это делать. И я использовал это состояние в свою пользу.
Напомним, что тогда Александр отразил все 3 пенальти и стал первым в мире вратарем, который в послематчевой серии не пропустил ни одного 11-метрового.
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