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Три домашних матча сборной Украины в Лиге наций пройдут в двух городах
УАФ утвердили два стадиона на матча с Швейцарией, Германией и Испанией
Исполком УАФ утвердил места проведения домашних матчей сборной Украины в группе Лиги наций сезона 2020/2021.
Украина — Швейцария
3 сентября 2020 — Львов, стадион Арена Львов (резервное место проведения — Харьков, ОСК Металлист);
Украина — Германия
10 октября 2020 — Киев, НСК Олимпийский (резервное место проведения — Харьков, ОСК Металлист);
Украина — Испания
13 октября 2020 — Киев, НСК Олимпийский (резервное место проведения — Харьков, ОСК Металлист).
Все матчи начнутся в 21.45 по киевскому времени.