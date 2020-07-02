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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три домашних матча сборной Украины в Лиге наций пройдут в двух городах

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

УАФ утвердили два стадиона на матча с Швейцарией, Германией и Испанией

Три домашних матча сборной Украины в Лиге наций пройдут в двух городах
Новина українською

Исполком УАФ утвердил места проведения домашних матчей сборной Украины в группе Лиги наций сезона 2020/2021.

Украина — Швейцария

3 сентября 2020 — Львов, стадион Арена Львов (резервное место проведения — Харьков, ОСК Металлист);

Украина — Германия

10 октября 2020 — Киев, НСК Олимпийский (резервное место проведения — Харьков, ОСК Металлист);

Украина — Испания

13 октября 2020 — Киев, НСК Олимпийский (резервное место проведения — Харьков, ОСК Металлист).

Все матчи начнутся в 21.45 по киевскому времени.

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В статье: Украина УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Lion Killer (Львів)
02.07.2020 в 17:10
Без вболівальників можуть і в Минаї проводити (вибачте мене минаївці за такий приклад:))
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