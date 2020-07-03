Перепуганный молодняк. Игрок Олимпика рассказал о веселом случае в национальной сборной

Денис Баланюк, нападающий донецкого "Олимпика", вспомнил, как в 2016 году его вызвали из "Днепра" в национальную сборную Украины.

- Когда в 19 лет оказался в сборной, было ощущение, что впереди только звездный уровень?

- Нет. Многие говорили, что я "зазвизделся". А я наоборот - испуганный ходил! Приехал в сборную и сижу в комнате. Страшно выйти. Как-то не по себе. Не знал даже, с кем заговорить.

Со мной был Артем Довбик. Нам выдавали экипировку. Когда должны были идти на обед, он случайно взял две левых кроссовки. Затем просил, чтобы я пошел и взял правый. Представьте, какое было давление, он два левых кроссовка взял! Такие смешные ситуации были.

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А говорили, мол, "зазвизделся". Приезжаю в сборную - на тренировках все удается. Возвращаюсь в "Днепр" - что-то не удалось, где-то напихали, доверие потерял. Еще немного прижали - и ты уже не уверен в себе.

- Что бы ты сегодня сделал иначе, смотря на свою карьеру?

- Я бы засунул свое "я" куда-нибудь подальше, спокойно ко всему относился бы и продолжал тренироваться и верить в лучшее. Потому что всегда есть много говна вокруг тебя и клуба. Нужно просто работать и тренироваться, понимать и верить, что тебе все удастся, что ты находишься на определенном уровне и если тебе тренер доверяет - ни в коем случае не испортить с ним отношения и дальше работать, чтобы доверие не исчезло.