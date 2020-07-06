Национальная сборная Украины
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УАФ назвала дату перенесенного матча Польша - Украина
Поединок пройдет в Хожуве 11 ноября
Стала известна дата проведения ранее перенесенного товарищеского матча между сборными Польши и Украины.
Как сообщает УАФ, поединок пройдет 11 ноября 2020 в Хожуве на Силезском стадионе
Встреча начнется в 21.45 по киевскому времени.
Напомним, что этот поединок был запланирован на 31 марта текущего года, но из-за пандемии вируса COVID-19 был перенесен.
Во время этой международной паузы также состоятся встречи Украины в Лиге наций – против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).
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Источник:УАФ
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