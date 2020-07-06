УАФ назвала дату перенесенного матча Польша - Украина

Стала известна дата проведения ранее перенесенного товарищеского матча между сборными Польши и Украины.

Как сообщает УАФ, поединок пройдет 11 ноября 2020 в Хожуве на Силезском стадионе

Встреча начнется в 21.45 по киевскому времени.

Напомним, что этот поединок был запланирован на 31 марта текущего года, но из-за пандемии вируса COVID-19 был перенесен.

Во время этой международной паузы также состоятся встречи Украины в Лиге наций – против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).