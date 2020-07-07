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Три варианта для сине-желтых. Испания размышляет над приемом команды Шевченко
Стадионы "Хетафе", "Леганеса" и "Реала"
Испанская федерация футбола определяется с домашним стадионом, который примет матч группового этапа Лиги наций с национальной сборной Украины.
Рассматривают три варианта, все - вокруг Мадрида, передает Marca.
Первый - стадион Хетафе "Колисеум Альфонсо Перес" (17390 зрителей), второй - арена "Леганеса" "Эстадио Муниципаль де Бутарке" (12450 зрителей).
Третьим вариантом является стадион резерва мадридского "Реала" ("Реал Мадрид Кастилья") "Альфредо Ди Стефано" (6 000 мест).
Сейчас на этой арене после карантина проводит домашние матчи Ла Лиги главная команда "Реала".
Матч Лиги наций Испания - Украина состоиться 6 сентября.