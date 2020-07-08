Роман Безус выделил лучших наставников и игроков, с которыми когда-либо был в команде

Украинский легионер бельгийского "Гента" и атакующий хавбек национальной сборной Украины Роман Безус ответил в беседе с телеканалом Футбол на вопрос о лучших своих одноклубниках и наставниках.

Лучшие одноклубники в карьере? Можно многих обидеть. Трудно определиться. Если говорить о нападающих, в каждой команде, где я играл, были отличные игроки. В "Динамо" - топовый Мбокани, в "Днепре" - Зозуля, Селезнев, Калинич, в "Сент-Трюйдене" - Акпом и Боли, в "Генте" - Яремчук и Давид. Плюс удалось немного застать Андрея Шевченко и Артема Милевского. Это нападающие. Полузащитников, думаю, не стоит называть, потому что будет длинный список!

Высказался Роман и о лучших тренерах в карьере.

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