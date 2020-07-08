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Роман Безус выделил лучших наставников и игроков, с которыми когда-либо был в команде

Национальная сборная Украины
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Коуча "Гента" среди них нету

Роман Безус выделил лучших наставников и игроков, с которыми когда-либо был в команде
Новина українською

Украинский легионер бельгийского "Гента" и атакующий хавбек национальной сборной Украины Роман Безус ответил в беседе с телеканалом Футбол на вопрос о лучших своих одноклубниках и наставниках.

Лучшие одноклубники в карьере? Можно многих обидеть. Трудно определиться. Если говорить о нападающих, в каждой команде, где я играл, были отличные игроки. В "Динамо" - топовый Мбокани, в "Днепре" - Зозуля, Селезнев, Калинич, в "Сент-Трюйдене" - Акпом и Боли, в "Генте" - Яремчук и Давид.

Плюс удалось немного застать Андрея Шевченко и Артема Милевского. Это нападающие. Полузащитников, думаю, не стоит называть, потому что будет длинный список!

Высказался Роман и о лучших тренерах в карьере.

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В Украине больше всех дал Николай Петрович Павлов. Он поверил в 18-летнего парня, многому научил и показывал как в футболе, так и в жизни.

В Бельгии был очень хороший тренер в "Сент-Трюйден", с которым я работал полгода. Сейчас мы с ним созваниваемся и переписываемся. Он мне импонирует как человек. Также у нас были общие взгляды на футбол. Он видел во мне футболиста, который ему был нужен.

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В статье: Роман Зозуля Андрей Шевченко Артем Милевский Роман Безус Николай Павлов Украина Дьемерси Мбокани Гент (Бельгия) Сент-Трюйден
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Источник:
ТК Футбол

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