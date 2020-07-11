Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Германии примет Украину в Лейпциге
Немцы объявили арены, на которых пройдут матчи Лиги Наций
Сборная Германии проведет поединок со сборной Украины 14 ноября на "Ред Булл Арене" в Лейпциге, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
До того немцы примут Испанию в Штутгарте 3 сентября, а 13 октября в Кельне сыграют с Швейцарией.
Ранее сообщалось, что Украина проведет три домашних матча Лиги Наций в двух разных городах.
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