Сборная Германии примет Украину в Лейпциге

Сборная Германии проведет поединок со сборной Украины 14 ноября на "Ред Булл Арене" в Лейпциге, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

До того немцы примут Испанию в Штутгарте 3 сентября, а 13 октября в Кельне сыграют с Швейцарией.

Ранее сообщалось, что Украина проведет три домашних матча Лиги Наций в двух разных городах.