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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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В сети показали вариант новой формы сборной Украины для Евро-2020

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Форма разработана испанской компанией Joma

В сети показали вариант новой формы сборной Украины для Евро-2020
Новина українською

Стали известны варианты новой игровой формы национальной сборной Украины.

По информации телеграм-канала "ТАЙНЫ ФУТБОЛА", в этой форме команда Андрея Шевченко должна была играть на Евро-2020.

Официальное представление формы запланировано на ближайшие дни.

В сети показали вариант новой формы сборной Украины для Евро-2020 - изображение 1
В сети показали вариант новой формы сборной Украины для Евро-2020 - изображение 2
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В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020
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Комментарии (1)
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
15.07.2020 в 14:25
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