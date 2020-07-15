Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В сети показали вариант новой формы сборной Украины для Евро-2020
Форма разработана испанской компанией Joma
Стали известны варианты новой игровой формы национальной сборной Украины.
По информации телеграм-канала "ТАЙНЫ ФУТБОЛА", в этой форме команда Андрея Шевченко должна была играть на Евро-2020.
Официальное представление формы запланировано на ближайшие дни.
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Комментарии (1)
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
15.07.2020 в 14:25
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