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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Новая форма сборной Украины появилась в продаже. Цена - 1450 грн

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Налетай, торопись, покупай живопись

Новая форма сборной Украины появилась в продаже. Цена - 1450 грн
Новина українською

В среду Украинская ассоциация футбола и компания Joma презентовали новый комплект формы сборной Украины.

Именно в этой экипировке национальная команда будет играть на Евро-2020.

Уже в пятницу данный продукт появился в продаже – купить его можно на официальном сайте Joma.

Цена игровой футболки – 1 450 гривен.

Форма представлена в двух цветах – желтом и синем.

Зустрічайте нову форму збірної України????????! ⠀ Українська ассоціація футболу та компанія Joma @jomasport презентували новий комплект форми???? ⠀ В ньому наша команда буде виступати, починаючи з матчів Ліги Націй у 2020 році. ⠀ Домашній комплект традиційно жовтого кольору????, деталі виділені синім????. Цей дизайн включає останні інновації: новий дизайн із сублімаційним друком в передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки. Основним кольором виїзного комплекту форми, навпаки, буде синій???? із жовтими деталями????. ⠀ Як тобі дизайн нової форми?

Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

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В статье: Украина Joma
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Источник:
joma

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Комментарии (3)
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миг-25 (киев)
18.07.2020 в 01:05
Серая и невзрачная-типичная зековская роба донецких гопников типа А-ля Янукович Но Павелко -откат за этот китайский ширпотреб с Троещинского рынка на распродаже от узкоглазых хороший получил
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kapkan (Луганск)
18.07.2020 в 00:03
А почему не 450 грн для популяризации? А я забыл федерация банкрутеет...
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royalstas (Вінниця)
17.07.2020 в 23:54
Форма повна Joma....
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