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Новая форма сборной Украины появилась в продаже. Цена - 1450 грн
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В среду Украинская ассоциация футбола и компания Joma презентовали новый комплект формы сборной Украины.
Именно в этой экипировке национальная команда будет играть на Евро-2020.
Уже в пятницу данный продукт появился в продаже – купить его можно на официальном сайте Joma.
Цена игровой футболки – 1 450 гривен.
Форма представлена в двух цветах – желтом и синем.
Зустрічайте нову форму збірної України????????! ⠀ Українська ассоціація футболу та компанія Joma @jomasport презентували новий комплект форми???? ⠀ В ньому наша команда буде виступати, починаючи з матчів Ліги Націй у 2020 році. ⠀ Домашній комплект традиційно жовтого кольору????, деталі виділені синім????. Цей дизайн включає останні інновації: новий дизайн із сублімаційним друком в передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки. Основним кольором виїзного комплекту форми, навпаки, буде синій???? із жовтими деталями????. ⠀ Як тобі дизайн нової форми?