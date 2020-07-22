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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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В УАФ надеются, что осенние домашние матчи сборной Украины пройдут со зрителями

Национальная сборная Украины
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Если все пойдет хорошо, в сентябре уже будут не 25, а 50% заполняемости стадионов

В УАФ надеются, что осенние домашние матчи сборной Украины пройдут со зрителями
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал возвращение болельщиков на украинские стадионы.

"Мы можем гордиться тем, что в Украине, в отличие от некоторых других стран, чемпионат возобновился после карантина и был завершен. Мы видели, насколько интересной получилась концовка сезона. Но за всем этим стоит тяжелый труд - в первую очередь совместные усилия команд УАФ и Минздрава.

Сегодня мы сделали следующий шаг - в тестовом формате первые матчи, а это поединки плей-офф УПЛ, после длительного карантина пройдут с болельщиками. Это 25% зрителей от имеющихся на стадионе мест. В дальнейшем мы будем просить МЗ позволить посещать стадионы 50% зрителей со стартом нового сезона. В сентябре возвращаются матчи национальных команд, поэтому хотелось бы, чтобы сборная Украины имела поддержку на домашних стадионах", - заявил Павелко.

Напомним, что домашние матчи Лиги наций сборная Украины проведет 3 сентября (Швейцария, Львов), 10 октября (Германия, Киев) и 13 октября (Испания, Киев).

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В статье: Украина Андрей Павелко УАФ коронавирус
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Источник:
УАФ

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