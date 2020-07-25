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Национальная сборная Украины

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От коронавируса умер врач сборной Украины по футболу

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Антону Худаеву было только 48 лет

От коронавируса умер врач сборной Украины по футболу
Новина українською

Сегодня, 25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер врач сборной Украины и "Металлиста-1925" Антон Худаев, сообщает официальный сайт клуба.

Болезнь поразила 70% легких, и последнее время 48-летний специалист был на аппарате искусственного дыхания.

Худаев более 20 лет был медиком харьковского "Металлиста", после ликвидации которого перешел на работу в "Металлист-1925". В сборной Украины он работал в 2010 году, а затем с 2016-го и по сегодняшний день.

И клуб, и УАФ выразили соболезнования родным и близким в связи с утратой.

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В статье: Национальная сборная Украины Антон Худаев Металлист 1925 (Харьков) коронавирус
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Комментарии (2)
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Карикатурист (Білозерське)
25.07.2020 в 23:01
Світла пам'ять світлій людині і патріотові. "Ашот" Відмовився їхати в Казахстан за "великим рублем". Клуб, нажаль, допоміг тільки 10000 грн. Шкода, що все так
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.07.2020 в 22:54
Жаль :(Кто там кричит, что корона - миф???
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