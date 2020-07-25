От коронавируса умер врач сборной Украины по футболу

Сегодня, 25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер врач сборной Украины и "Металлиста-1925" Антон Худаев, сообщает официальный сайт клуба.

Болезнь поразила 70% легких, и последнее время 48-летний специалист был на аппарате искусственного дыхания.

Худаев более 20 лет был медиком харьковского "Металлиста", после ликвидации которого перешел на работу в "Металлист-1925". В сборной Украины он работал в 2010 году, а затем с 2016-го и по сегодняшний день.

И клуб, и УАФ выразили соболезнования родным и близким в связи с утратой.