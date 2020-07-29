Назарина: Из Зари легче попасть в сборную, чем из Карпат

Новичок "Зари" Егор Назарина оценил свои шансы получить вызов и заиграть в сборной Украины.

"Как болельщику – обидно, что пришлось перенести Евро на следующий год, так как наша команда показывала хороший футбол. Я считаю, что была хорошо готова к этому турниру, но будем надеяться и верить, что за этот год наша команда станет еще лучше.

А как для игрока – это большой шанс, все таки есть еще год, чтобы проявить себя и попасть в сборную. Я верю, что мне это по силам.

Однозначно, из "Зари" легче попасть в сборную, чем из "Карпат", например. Не буду лукавить и скажу честно, держу в голове эту цель и буду делать все, чтобы показывать свой лучший футбол, помогать моему клубу, а там, дай бог, тренера сборной Украины обратят на меня внимание", – сказал Назарина.

Напомним, что хавбек играл за сборные Украины U-20 и U-21, в национальную команду не вызывался.