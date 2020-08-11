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Состоялся разговор Андрея Шевченко с Мирчей Луческу
О делегировании игроков в национальную команду
Телеведущий и футбольный журналист Игорь Цыганик сообщил, что на днях состоялся разговор между главными тренерами национальной сборной
Причиной разговора было заявление президента "Динамо" Игоря Суркиса об отсутствии диалога между сборной и клубом и вызов игроков вне дат УЕФА.
Во время разговора они договорились, точнее Луческу заверил всех, прежде всего Шевченко, что с удовольствием отпустит игроков в национальную команду.
Никаких проблем нет, они смогут подстроиться под национальную сборную, - рассказал о сути сказанного Цыганик.
Отпустить игроков в сборную, по словам Цыганика, пообещали и в "Шахтере".
Напомним, что первый официальный матч после коронавирусной паузы "сине-желтые" проведут 3 сентября. Тогда в 1-м туре Лиги Наций команда Шевченко будет принимать сборную Швейцарии.