Состоялся разговор Андрея Шевченко с Мирчей Луческу

Телеведущий и футбольный журналист Игорь Цыганик сообщил, что на днях состоялся разговор между главными тренерами национальной сборной Украины - Андреем Шевченко и "Динамо" - Мирчей Луческу.

Причиной разговора было заявление президента "Динамо" Игоря Суркиса об отсутствии диалога между сборной и клубом и вызов игроков вне дат УЕФА.

Во время разговора они договорились, точнее Луческу заверил всех, прежде всего Шевченко, что с удовольствием отпустит игроков в национальную команду.

Никаких проблем нет, они смогут подстроиться под национальную сборную, - рассказал о сути сказанного Цыганик.