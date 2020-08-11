Супряга, Бондарь и Бущан. Шевченко объявил расширенный состав на матчи Лиги Наций

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных для подготовки и участия в стартовых матчах второго розыгрыша Лиги наций УЕФА.

В списке - 36 игроков. Наставник сине-желтых отмечает, что список будет скорректирован и сокращен ближе к началу сбора главной команды. В частности, изменения могут иметь место в связи с непрогнозируемым ситуацией с COVID-19, а также из-за того, что некоторые европейские чемпионаты вскоре начнут свои соревнования, может повлиять на время приезда вызванных игроков в лагерь сборной.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба -"Динамо" Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все -"Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все -"Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все -"Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес (" Шахтер"Донецк), Владислав Супряга ("Динамо" Киев).