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Национальная сборная Украины

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Супряга, Бондарь и Бущан. Шевченко объявил расширенный состав на матчи Лиги Наций

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Много новых имен

Супряга, Бондарь и Бущан. Шевченко объявил расширенный состав на матчи Лиги Наций
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных для подготовки и участия в стартовых матчах второго розыгрыша Лиги наций УЕФА.

В списке - 36 игроков. Наставник сине-желтых отмечает, что список будет скорректирован и сокращен ближе к началу сбора главной команды. В частности, изменения могут иметь место в связи с непрогнозируемым ситуацией с COVID-19, а также из-за того, что некоторые европейские чемпионаты вскоре начнут свои соревнования, может повлиять на время приезда вызванных игроков в лагерь сборной.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба -"Динамо" Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все -"Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все -"Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все -"Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес (" Шахтер"Донецк), Владислав Супряга ("Динамо" Киев).

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В статье: Украина Георгий Бущан Александр Тымчик Владислав Супряга Валерий Бондарь
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Источник:
УАФ
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Комментарии (6)
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Tenma7 (Чернигов)
11.08.2020 в 22:22
Почему супряга, а не филипов????
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0
0
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Serega1111 (Киев)
11.08.2020 в 22:20
Бущан???????? Это просто пипец
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0
0
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simargl (Чернигов)
11.08.2020 в 21:56
Все как всегда и много непонятно зачем динамовцев ... Бойко? Бущан?? Шапаренко??? Шабанов ???? Тымчик?????...
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0
-3
vituynia (Черкассы)
11.08.2020 в 22:02
... а ещё Болбат??? Коваленко????? Мораес?????...
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+3
0
vladimir3354 (Мукачево)
11.08.2020 в 22:16
Мораєс відповів на 2 хвилині гри з Базелем, а динамівці показали себе з 2 ліговим Вересом
0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
11.08.2020 в 22:15
Тимчик був основним правим беком Зорі. В шахті - Додо, в Динамо був Кендзьора. В збірній на його позиції був значно слабший як захисник Караваєв.
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+1
0


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