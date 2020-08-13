Бондарь – о вызове в сборную: Это важнейший этап в моей карьере

Защитник "Шахтер" Валерий Бондарь прокомментировал дебютный вызов в состав сборной Украины.

"Безусловно, это важнейший этап в моей карьере. Я очень ждал этого и долго к этому шел. Не хочу ничего загадывать, но я очень рад! Буду много работать и доказывать, что вызов не просто так. Я говорил в интервью, что буду на седьмом небе от счастья, а когда увидел список и меня поздравил Дарио, понял, что это правда. И вот тогда уже действительно обрадовался вызову", – сказал Валерий Бондарь в комментарии shakhtar.com.