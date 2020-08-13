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Бондарь – о вызове в сборную: Это важнейший этап в моей карьере
Защитник "горняков" получил дебютный вызов в сборную
Защитник "Шахтер" Валерий Бондарь прокомментировал дебютный вызов в состав сборной Украины.
"Безусловно, это важнейший этап в моей карьере. Я очень ждал этого и долго к этому шел. Не хочу ничего загадывать, но я очень рад! Буду много работать и доказывать, что вызов не просто так. Я говорил в интервью, что буду на седьмом небе от счастья, а когда увидел список и меня поздравил Дарио, понял, что это правда. И вот тогда уже действительно обрадовался вызову", – сказал Валерий Бондарь в комментарии shakhtar.com.
Бондарь стал одним из десяти игроков "Шахтера", которые получили приглашение в национальную команду перед предстоящими матчами Лиги наций УЕФА со Швейцарией (3 сентября) и Испанией (6 сентября).