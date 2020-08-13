  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Бондарь – о вызове в сборную: Это важнейший этап в моей карьере
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондарь – о вызове в сборную: Это важнейший этап в моей карьере

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Защитник "горняков" получил дебютный вызов в сборную

Бондарь – о вызове в сборную: Это важнейший этап в моей карьере
Новина українською

Защитник "Шахтер" Валерий Бондарь прокомментировал дебютный вызов в состав сборной Украины.

"Безусловно, это важнейший этап в моей карьере. Я очень ждал этого и долго к этому шел. Не хочу ничего загадывать, но я очень рад! Буду много работать и доказывать, что вызов не просто так. Я говорил в интервью, что буду на седьмом небе от счастья, а когда увидел список и меня поздравил Дарио, понял, что это правда. И вот тогда уже действительно обрадовался вызову", – сказал Валерий Бондарь в комментарии shakhtar.com.

Бондарь стал одним из десяти игроков "Шахтера", которые получили приглашение в национальную команду перед предстоящими матчами Лиги наций УЕФА со Швейцарией (3 сентября) и Испанией (6 сентября).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...