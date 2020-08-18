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Национальная сборная Украины

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Матч Испания - Украина состоится на стадионе тренировочной базы Реала

Национальная сборная Украины
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Стадион вмещает 6 000 зрителей

Матч Испания - Украина состоится на стадионе тренировочной базы Реала
Новина українською

Федерация футбола Испании объявило место проведения домашнего матча своей национальной команды со сборной Украины в рамках Лиги наций.

Поединок состоится на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано", который является тренировочной базой мадридского "Реала" и на котором проводит домашние матчи клуб "Реал Мадрид Кастилья", который выступает в Сегунде В.

Стадион вмещает 6 000 зрителей.

Напомним, что встреча состоится 6 сентября и начнется в 21.45 по киевскому времени.

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В статье: Украина Испания
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Источник:
УАФ

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