Матч Испания - Украина состоится на стадионе тренировочной базы Реала

Федерация футбола Испании объявило место проведения домашнего матча своей национальной команды со сборной Украины в рамках Лиги наций.

Поединок состоится на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано", который является тренировочной базой мадридского "Реала" и на котором проводит домашние матчи клуб "Реал Мадрид Кастилья", который выступает в Сегунде В.

Стадион вмещает 6 000 зрителей.

Напомним, что встреча состоится 6 сентября и начнется в 21.45 по киевскому времени.