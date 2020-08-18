Национальная сборная Украины
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Матч Испания - Украина состоится на стадионе тренировочной базы Реала
Стадион вмещает 6 000 зрителей
Федерация футбола Испании объявило место проведения домашнего матча своей национальной команды со
Поединок состоится на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано", который является тренировочной базой мадридского "Реала" и на котором проводит домашние матчи клуб "Реал Мадрид Кастилья", который выступает в Сегунде В.
Стадион вмещает 6 000 зрителей.
Напомним, что встреча состоится 6 сентября и начнется в 21.45 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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