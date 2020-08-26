Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буяльский травмирован, к сборной скорее всего не присоединится
Колено
Остался в Киеве для проведения МРТ игрок киевского "
У Виталия травма боковой связки колена.
Сможет ли он присоединиться к "сине-желтым", выяснится в ближайшее время.
Напомним, что накануне Буяльский получил вызов в сборную Украины.
Впереди у сборной Украины два матча Лиги Наций УЕФА: 3 сентября сине-желтые на "Арене Львов" принимать Швейцарию, а 6 сентября - сыграют на выезде с Испанией.
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Источник:УАФ
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26.08.2020 в 12:55
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