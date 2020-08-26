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Буяльский травмирован, к сборной скорее всего не присоединится

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Колено

Буяльский травмирован, к сборной скорее всего не присоединится
Новина українською

Остался в Киеве для проведения МРТ игрок киевского "Динамо" Виталий Буяльский. Вчера во время матча за Суперкубок Украины он получил травму.

У Виталия травма боковой связки колена.

Сможет ли он присоединиться к "сине-желтым", выяснится в ближайшее время.

Напомним, что накануне Буяльский получил вызов в сборную Украины.

Впереди у сборной Украины два матча Лиги Наций УЕФА: 3 сентября сине-желтые на "Арене Львов" принимать Швейцарию, а 6 сентября - сыграют на выезде с Испанией.

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В статье: Украина Виталий Буяльский Динамо (Киев) травма
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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nabo30
26.08.2020 в 12:55
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