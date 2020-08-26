Буяльский травмирован, к сборной скорее всего не присоединится

Остался в Киеве для проведения МРТ игрок киевского " Динамо " Виталий Буяльский. Вчера во время матча за Суперкубок Украины он получил травму.

У Виталия травма боковой связки колена.

Сможет ли он присоединиться к "сине-желтым", выяснится в ближайшее время.

Напомним, что накануне Буяльский получил вызов в сборную Украины.

Впереди у сборной Украины два матча Лиги Наций УЕФА: 3 сентября сине-желтые на "Арене Львов" принимать Швейцарию, а 6 сентября - сыграют на выезде с Испанией.