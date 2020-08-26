Защитник Динамо получил первый вызов в национальную сборную Украины

Сегодня руководитель национальной сборной Украины Андрей Шевченко в связи с большим количеством травмированных защитников добавил в список центрбэка киевского " Динамо " Александра Сироту.

Для 20-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду.

Напомним, что впереди у "сине-желтых" матчи нового сезона Лиги наций УЕФА со Швейцарией дома (3 сентября) и с Испанией на выезде (6 сентября).