Национальная сборная Украины
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Защитник Динамо получил первый вызов в национальную сборную Украины
Только начал играть в основе команды
Сегодня руководитель национальной сборной Украины Андрей Шевченко в связи с большим количеством травмированных защитников добавил в список центрбэка киевского "
Для 20-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду.
Напомним, что впереди у "сине-желтых" матчи нового сезона Лиги наций УЕФА со Швейцарией дома (3 сентября) и с Испанией на выезде (6 сентября).
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Источник:УАФ
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
26.08.2020 в 15:40
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Dimka26 (Чернигов)
26.08.2020 в 14:52
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simargl (Чернигов)
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Dimka26 (Чернигов)
26.08.2020 в 15:12
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Djon (Киев)
26.08.2020 в 14:34
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