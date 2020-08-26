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Защитник Динамо получил первый вызов в национальную сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Только начал играть в основе команды

Защитник Динамо получил первый вызов в национальную сборную Украины
Новина українською

Сегодня руководитель национальной сборной Украины Андрей Шевченко в связи с большим количеством травмированных защитников добавил в список центрбэка киевского "Динамо" Александра Сироту.

Для 20-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду.

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Напомним, что впереди у "сине-желтых" матчи нового сезона Лиги наций УЕФА со Швейцарией дома (3 сентября) и с Испанией на выезде (6 сентября).

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В статье: Андрей Шевченко Украина Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
26.08.2020 в 15:40
Шевченко скатился к статусу лакея. После одной! игры. Думаю выступление сборной будет незавидное
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Dimka26 (Чернигов)
26.08.2020 в 14:52
Зато как многие трубили чтобы вызвать Филиппова нужно стабильно играть пару сезонов.
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+1
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simargl (Чернигов)
26.08.2020 в 15:05
Пару ??? Мало !!! Если не в ДК , то 4-5 сезонов . Минимум!!!! Или перейти в ДК)))
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Dimka26 (Чернигов)
26.08.2020 в 15:12
А тут юнец сыграл пару матчей за Динамо и в сборную.
0
0
Djon (Киев)
26.08.2020 в 14:34
Удачной игры!
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