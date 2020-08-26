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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Павелко: Очень хотим, чтобы октябрьские домашние матчи Лиги Наций мы сыграли со зрителями

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президент УАФ надеется на улучшение эпидемиологической ситуации

Павелко: Очень хотим, чтобы октябрьские домашние матчи Лиги Наций мы сыграли со зрителями
Новина українською

Вчера состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" одолело "Шахтер" со счетом 3:1. Встреча проходила на столичном НСК "Олимпийский" без зрителей, а после поединка президент УАФ Андрей Павелко рассказал о перспективах возвращения фанатов на трибуны.

"Я надеюсь, что такие матчи будут в течение всего чемпионата. Мы работаем вместе с министерством здравоохранения, чтобы болельщики вернулись на игры. Сейчас мы видим вспышку коронавируса, это имеет негативное влияние. Но мы работаем над тем, чтобы зрители вернулись, как только ситуация даст возможность.

Мы очень хотим, чтобы октябрьские матчи Лиги Наций с Германией и Испанией мы сыграли на этом прекрасном стадионе со зрителями, сколько будет возможно на тот момент - 20, 30 или 50 процентов. УЕФА уже принял решение, что на Суперкубке Европы в Будапеште будет разрешено заполнить стадион на 30%. После этого будет принято решение о следующих матчах Лиги Наций", - сказал Павелко.

Напомним, что сборная Украины уже собирается в Харькове для подготовки к сентябрьским играм Лиги Наций. Домашний поединок со Швейцарией намечен на 3 сентября во Львове, а с Испанией - на 6 сентября в Мадриде.

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В статье: Украина Андрей Павелко коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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nabo31
26.08.2020 в 17:35
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