Шевченко: Единственная задача на Лигу наций – выступить хорошо

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал сбор национальной команды перед матчами Лиги Наций, который сегодня начался в Харькове.

"У нас есть 3-4 дня, чтобы немножечко вспомнить наши тактические задания и структуру игры, поработать с обороной и атакой. Сделаем рефрешинг задач перед футболистами. Очень много игроков вызвали. Посмотрим, кто травмирован, кто нет, кто готов. Тогда составим уже окончательный список и полетим во Львов на матч со Швейцарией. Это будет 25-26 человек.

У меня нет переживаний. Я знаю, что всегда тяжело входить, когда команду не видели давно. Все же у нас серьезная группа и хорошие соперники. Есть отличная мотивация, перед нами нет никаких задач. Единственная задача – выступить хорошо. Может, дадим футболистам, которые меньше играли, возможность проявить себя, посмотрим, готовы ли они. Будем наигрывать состав, у нас в следующем году Евро, начинается отбор на ЧМ. Эти матчи Лиги Наций будут очень важны, чтобы определиться на будущее, у кого будут шансы поехать на Евро и играть в отборе", - сказал Шевченко.

Отметим, что данный сбор является подготовкой к двум матчам лиги наций - домашний поединок со Швейцарией намечен на 3 сентября во Львове, а с Испанией - на 6 сентября в Мадриде.