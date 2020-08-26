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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Единственная задача на Лигу наций – выступить хорошо

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Украина начала подготовку к стартовым матчам Лиги наций

Шевченко: Единственная задача на Лигу наций – выступить хорошо
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал сбор национальной команды перед матчами Лиги Наций, который сегодня начался в Харькове.

"У нас есть 3-4 дня, чтобы немножечко вспомнить наши тактические задания и структуру игры, поработать с обороной и атакой. Сделаем рефрешинг задач перед футболистами. Очень много игроков вызвали. Посмотрим, кто травмирован, кто нет, кто готов. Тогда составим уже окончательный список и полетим во Львов на матч со Швейцарией. Это будет 25-26 человек.

У меня нет переживаний. Я знаю, что всегда тяжело входить, когда команду не видели давно. Все же у нас серьезная группа и хорошие соперники. Есть отличная мотивация, перед нами нет никаких задач. Единственная задача – выступить хорошо. Может, дадим футболистам, которые меньше играли, возможность проявить себя, посмотрим, готовы ли они. Будем наигрывать состав, у нас в следующем году Евро, начинается отбор на ЧМ. Эти матчи Лиги Наций будут очень важны, чтобы определиться на будущее, у кого будут шансы поехать на Евро и играть в отборе", - сказал Шевченко.

Отметим, что данный сбор является подготовкой к двум матчам лиги наций - домашний поединок со Швейцарией намечен на 3 сентября во Львове, а с Испанией - на 6 сентября в Мадриде.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
26.08.2020 в 17:41
из текста "Есть отличная мотивация, перед нами нет никаких задач": как-то насторожило! задачи должны ставиться в любом случае в любых командах перед любыми стартами...П.С.: все прекрасно понимают, что в соперниках немцы, испанцы и швейцарцы, но изначально психологически "занимать" последнее место - немного не то, имхо..
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nabo31
26.08.2020 в 17:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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alktus (Хмельницкий)
26.08.2020 в 16:32
У Швейцарии надо выигрывать, а там как получится.
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-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
26.08.2020 в 17:42
швейцарцы далеко не проходной двор
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